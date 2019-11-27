Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp kaçtı! O anlar kamerada 27.11.2019 15:29

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İlçenin Hayriye Mahallesi 9'ncu Sokakta meydana geldi. Alınan Bilgilere göre 68 yaşında ki Hamza Canbekler isminde yaşlı adam, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını saydığı sırada, yaşlı adamı ve paralarını gözüne kestiren bir kapkaççı, önce tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan yaşlı adam, yerinden kalkıp kapkaçın ardına vermesine rağmen, kapkaççı koşarak izini kaybetti. Kapkaçın yaşandığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Hamza Canbekler'in oğlu İhsan Cankbekler, "Babam emeklidir, emekli maaşını çekip, borçları dağıtmak için dükkânın yanında oturup aldığı paraları saydığı sırada, kameralara yansıyan bir genç önce ayakkabısının bağlarını bağladıktan sonra, babama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıyor ve sonra babamın elindeki paraları alıp kaçıyor. Bizde polisleri çağırdık, emniyet kamera görüntülerinden eşkâlini tespit ettiği kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı" dedi