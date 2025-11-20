Tır uçurumdan yuvarlandı, 2 ölü
Bursa’nın İznik-Yenişehir yolunda malzeme yüklü tırın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Ramazan Erçay ve yanındaki yolcu yaşamını yitirdi.
Kontrolden Çıkan Tır Uçuruma Sürüklendi
Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir arasında bulunan karayolunda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Ramazan Erçay'ın kullandığı malzeme yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine 1. viraj olarak bilinen noktada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Ekipler Uzun Süre Ulaşmaya Çalıştı
Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekiplerin tıra ulaşması uzun sürdü.
Sürücü ve Yolcu Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ramazan Erçay ile yanındaki yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.