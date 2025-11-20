PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da feci kaza! Tır uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü

Bursa’da feci kaza! Tır uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü

Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir arasındaki karayolunda uçuruma yuvarlanan malzeme yüklü tırda sürücü ile yanındaki 1 yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunun 1. virajı olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Erçay'ın kullandığı malzeme yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler zorlu çalışmalar sonucu tırın bulunduğu noktaya ulaşırken, sürücü Ramazan Erçay ile yanındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle