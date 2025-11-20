PODCAST CANLI YAYIN
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar | VİDEO

Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar | VİDEO

Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmişti. Olayla alakalı soruşturma devam ederken, 4 şüpheli tutuklandı. İlaçlama şirketi çalışanı Doğan C., 'Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi' derken olayda skandal gerçek sevk yazısıyla ortaya çıktı. Böcek ailesi ölüm kalım savaşı verirken ailenin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle