Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar | VİDEO

Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmişti. Olayla alakalı soruşturma devam ederken, 4 şüpheli tutuklandı. İlaçlama şirketi çalışanı Doğan C., 'Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi' derken olayda skandal gerçek sevk yazısıyla ortaya çıktı. Böcek ailesi ölüm kalım savaşı verirken ailenin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı.