TikTok'a video çekmek isteyen genç ölümden döndü

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok adeta ölüme davetiye çıkardı. Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir genç, TikTok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile bir üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşünce ağır yaralandı.

Olay Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için üst geçitte buluştu.

KAFASININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İddiaya göre 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti.

Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU CİDDİ

Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı.