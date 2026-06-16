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Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yayanın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yayanın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a (79) yolcu minibüsü çarptı. Khalaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mustafa F. 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Kulaksız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a, Mustafa F. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Khalaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekmat Haji Khalaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa F. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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