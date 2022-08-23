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TEM Otoyolu'nda feci olay! Alev topuna döndü

TEM Otoyolu'nda feci olay! Alev topuna döndü
23.08.2022 08:40

OTOMATİK OYNAT

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Mikser alev alev yandı!

İstanbul Kağıthane'de bir minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda otomobil küle dönerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yaşam Videoları

Kağıthane TEM Otoyolu'nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken otomobil küle döndü. Kaza, saat 06.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 LVT 176 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil küle dönerken minibüste ise hasar meydana geldi.
Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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