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Üsküdar'da ilginç olay! Arabanın üzerinde gören telefona sarıldı

Üsküdar'da ilginç olay! Arabanın üzerinde gören telefona sarıldı
23.08.2022 12:56

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Üsküdar'da bir kişi park halinde bulunan otomobilin üzerinde uyudu. Sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla o anları görüntüledi.

Yaşam Videoları

Üsküdar bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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