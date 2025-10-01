Tekirdağ’da polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kovalamaca sırasında polis aracıyla çarpışarak kaldırıma devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere yönelik devriyeye çıktı.

Ekipler, plakasını kapattığı fark edilen bir motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü uyarıya uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacada Y.G.'nin kullandığı motosiklet, F.G. idaresindeki polis aracıyla çarpışarak kaldırıma devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.G. ve yolcu A.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Öte yandan yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.