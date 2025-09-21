Tekirdağ’da feci kaza: Kamyonetin altında kalan adam öldü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde site bahçesinde ağaç dallarını toplarken kamyonetin altında kalan 43 yaşındaki Fatih Uğraş yaşamını yitirdi.
AĞAÇ BUDAMA İŞİ İÇİN SİTEYE GİTTİLER
Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bir sitede ağaç budama işi yapan Fatih Uğraş (43) ve arkadaşı Şahin T., budadıkları dalları toplamaya başladı.
KAMYONETİN ALTINDA KALDI
Bu sırada Şahin T.'nin kullandığı 35 AZB 873 plakalı kamyonet, dalları toplayan Fatih Uğraş'a çarptı. Talihsiz adam aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Uğraş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uğraş'ın, Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı ve izinli günlerinde arkadaşına yardım ettiği öğrenildi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Fatih Uğraş'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, kamyonetin sürücüsü Şahin T.'yi gözaltına aldı.