Tekirdağ’da feci kaza: Kamyonetin altında kalan adam öldü

AĞAÇ BUDAMA İŞİ İÇİN SİTEYE GİTTİLER

Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bir sitede ağaç budama işi yapan Fatih Uğraş (43) ve arkadaşı Şahin T., budadıkları dalları toplamaya başladı.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Bu sırada Şahin T.'nin kullandığı 35 AZB 873 plakalı kamyonet, dalları toplayan Fatih Uğraş'a çarptı. Talihsiz adam aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Uğraş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uğraş'ın, Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı ve izinli günlerinde arkadaşına yardım ettiği öğrenildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Fatih Uğraş'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, kamyonetin sürücüsü Şahin T.'yi gözaltına aldı.