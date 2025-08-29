PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ'da feci kaza: 16 yaşındaki Nisa Bora hayatını kaybetti! Sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı, Nisa Bora'nın (16) öldüğü kazada sürücü Arda Küçükdere (20), tutuklandı.

Tekirdağ'da feci bir kaza gerçekleşti. Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı kara yolunda meydana geldi. Arda Küçükdere'nin kontrolünü yitirdiği 22 LS 944 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Küçükdere ile otomobildeki C.K. ve Nisa Bora yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükdere ile C.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Küçükdere, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle