Tekirdağ'da feci kaza: 16 yaşındaki Nisa Bora hayatını kaybetti! Sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da feci bir kaza gerçekleşti. Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı kara yolunda meydana geldi. Arda Küçükdere'nin kontrolünü yitirdiği 22 LS 944 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Küçükdere ile otomobildeki C.K. ve Nisa Bora yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükdere ile C.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Küçükdere, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.