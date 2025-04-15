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Tekirdağ Ergene’de iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Tekirdağ Ergene’de iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15.04.2025 00:33:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 00:54:51

Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada, 2,5 metre yükseklikten düşen Yeter Kuyumcu (48), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen iş kazasında, 48 yaşındaki Yeter Kuyumcu, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuyumcu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuyumcu hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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