SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 13:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 13:10

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı

Olay, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Yapıncak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple dün akşam saatlerinde sokak üzerine gelen yaya kişi ve ya kişilerce ailelerin ikamet ettiği 3 katlı apartmana doğru ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ikametin 2. ve 3. katlarında kurşun izi olduğunu belirledi. Polis tarafından silahlı saldırı olayını gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan kişilerin olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada
26.03.2024Salı
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde korkutan yangın
26.03.2024Salı
Malatya'da korkunç kaza! Kaza'da istinat duvarının arasına sıkışan şahsın bacağı koptu
26.03.2024Salı
Denizli'de komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
26.03.2024Salı
Gençler “Genç Kart” ile dile geldi! Bir daha Fatma Başkan
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu 00:29
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri 00:43
Hakem toplantısı ifşa oldu
26.03.2024Salı
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den ’APO’ böğürtüleri! Bebek katilinin fotoğraflarını direklere yapıştırdılar 01:19
DEM'den 'APO' böğürtüleri!
26.03.2024Salı
AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan önemli açıklamalar: ’’ Yeniden Refah Partisi Milli Görüş çizgisinden çıktı’’ 02:08
AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan önemli açıklamalar
26.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA