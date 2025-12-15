PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da kavşakta üç araç çarpıştı!

Çorum’da kavşakta meydana gelen üç araçlı trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtulurken, caddede trafik bir süre aksadı.

Kaza Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi

Kaza, Çorum'da Cemilbey Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G. idaresindeki 61 EK 332 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, B.B. yönetimindeki 06 Y 9154 plakalı Toyota marka otomobil ve Ö.S. idaresindeki 19 BB 004 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Sürücüler yara almadan kurtuldu

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik bir süre aksadı

Kaza nedeniyle caddede araç yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

