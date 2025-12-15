Veresiye alamadığı için bakkalı ateşe verdi

Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

Çorum’da kavşakta üç araç çarpıştı!

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik bir süre aksadı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Çorum'da Cemilbey Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G. idaresindeki 61 EK 332 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, B.B. yönetimindeki 06 Y 9154 plakalı Toyota marka otomobil ve Ö.S. idaresindeki 19 BB 004 plakalı araç kavşakta çarpıştı.