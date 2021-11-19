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Tekeri patlayan motosiklet park halindeki otomobile çarparak durabildi

Tekeri patlayan motosiklet park halindeki otomobile çarparak durabildi
19.11.2021 12:22
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız caddesinde motosikletin arka tekeri patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran otomobile çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin arka tekerinin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Arif M. (22) orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran 07 SM 302 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet yan yatarken araçta hasar oluştu. Yaralan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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