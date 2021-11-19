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Konya'da 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşının evinde yakalandı

Konya'da 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşının evinde yakalandı
19.11.2021 12:10
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Konya'da silahlı yağma suçlarından aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında birden fazla kişiyi gece vakti silahlı yağma yaptığı gerekçesiyle 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki Y.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, aranan şahsın Konya'da herhangi bir ikamet adresinin olmadığı belirledi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir haftalık çalışma neticesinde, Y.D.'nin Ulubey Mahallesinde arkadaşının evinde kaldığını tespit etti. Polis ekipleri belirlenen eve yaptığı baskında Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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