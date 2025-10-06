PODCAST CANLI YAYIN
Tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli adliyede; cinayet anı kamerada

Gaziantep’te, tartıştığı ağabeyi Mehmet Tüzel’i (45) maket bıçağıyla öldüren Yaşar Tüzel (40) adliyeye sevk edildi. Cinayet anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel, evlerinin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mehmet Tüzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Yaşar Tüzel, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar Tüzel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar Tüzel'in ağabeyine defalarca bıçaklaması ve araya giren annesini tekmeleyerek yere düşürmesi yer alıyor.

