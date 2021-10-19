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Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları konuştu: Anne ve babamı katlettiği evde beni de öldürmek istedi

Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları konuştu: Anne ve babamı katlettiği evde beni de öldürmek istedi
19.10.2021 00:00 - Son Güncelleme: 19.10.2021 00:07
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Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan cinayetinde kan donduran cinayetin duruşmasında kan donduran gelişmeler yaşandı. Ölen çiftin oğlu Yusuf Turhan, aynı ismi taşıdığı amcasının kendisini de öldürmeye çalıştığını belirterek, "Karakola giderken amcam Yusuf ve yengem Nejla peşimden geldi. Ardından da annem ve babamı katlettikleri eve götürdüler. Evi gezdirmek istediler. Amcam, 'bu gece gel burada kal' dedi. Annem ve babamı katlettiği evde beni de öldürüp, ortadan kaldırmak istedi" ifadelerini kullandı.

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