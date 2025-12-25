Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: O anlar kamerada!

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA PANİK ANLARI

İskenderun'dan Yalova'ya gitmekte olan 110 metre boyundaki Komor Adaları bayraklı "ENIF" adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİ, YARDIM İSTENDİ

Arıza sonrası akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Boğazdan geçen diğer gemiler de uyarıldı.

RÖMORKÖRLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-10" römorkörleri gönderildi.

GEMİ GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ

Arızalanan gemi, römorkörler eşliğinde yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na çekildi ve güvenli şekilde demirletildi.