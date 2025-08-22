PODCAST CANLI YAYIN

Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak istediler: 2 bin 796 hap yakalattılar

Adana'da polis ekipleri, taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Müşteri olarak taksiye bindiği iddia edilen şüphelilere ait poşet içerisinde 2 bin 796 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta seyir halindeki taksiyi şüphe üzerine durdurdu.Araçtaki şoför ile yolcular A.K., N.Ö. ve Ş.T. indirildi. Taksinin bagajında yapılan aramada, 2 bin 796 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Sürücü, ifadesinde "Yolcuları sadece el kaldırdıkları için aldım, uyuşturucudan haberim yoktu" diyerek kendisini savundu. Ancak gözaltına alınan yolcular, hapların kendilerine ait olmadığını öne sürdü ve birbirlerini suçladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

