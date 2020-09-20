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Taksim'de genç kadını adım adım takip eden tacizci yakalandı!

Taksim'de genç kadını adım adım takip eden tacizci yakalandı!
20.09.2020 22:04

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.


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