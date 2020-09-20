İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.
Taksim'de genç kadını adım adım takip eden tacizci yakalandı!
20.09.2020 22:04
- Taksim'de genç kadını adım adım takip eden tacizci yakalandı!
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