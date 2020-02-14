Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı. Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.
TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.
Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
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