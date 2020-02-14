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Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldı

14.02.2020 12:26

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı. Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.


TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.

Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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