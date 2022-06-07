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Sultangazi'de İETT olun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı

Sultangazi'de İETT olun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı
07.06.2022 16:35

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SULTANGAZİ'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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