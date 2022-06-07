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Ankara mide bulandıran görüntüler! Çıplak bir şekilde servis bekleyen öğrencinin üzerine böyle yürüdü

Ankara mide bulandıran görüntüler! Çıplak bir şekilde servis bekleyen öğrencinin üzerine böyle yürüdü
07.06.2022 20:15 - Son Güncelleme: 07.06.2022 20:15

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinin Öveçler semtinde caddede uygunsuz bir şekilde yürüyen şahsın gözaltına alındığını, yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.

Yaşam Videoları

Ankara Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Görüntülerde yarı çıplak şekilde yürüyen adamın servis bekleyen çocuğa doğru yöneldiği anlar büyük tepkiye neden oldu.

Servis aracının gelmesiyle araca binen öğrenci olay yerinden uzaklaşırken, yarı çıplak adamın daha sonra geldiği yoldan geri döndüğü görüldü.



GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, söz konusu şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunu anlaşılırken konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.



Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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