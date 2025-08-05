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Sultangazi’de IETT dehşeti kamerada: 2 kişi ölümden döndü

Sultangazi’de park halindeki otobüslerin arasından geçmeye çalışan anneanne ve kucağındaki torunu, seyir halindeki İETT otobüsünün çarpması sonucu yere savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de anneanne ile kucağındaki torunu, yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralandı.

Kaza, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki iki İETT otobüsünün arasından kucağında torunuyla karşıya geçmeye çalışan kadın, o sırada yolda seyir halinde olan başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yere savruldu.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve bebeğin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın ile bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının torunuyla birlikte otobüslerin arasından yola çıktığı sırada çarpma anı ve sonrasında yaşanan panik yer aldı.

Olayı gören esnaf Yusuf Turgut, "Dışarı baktığımızda kadın ve bebeği yerde gördük. Hemen yardıma koştuk, ambulansı çağırdık. İlk gördüğümüzde çok panik olduk ama durumlarının iyi olduğunu öğrendik" dedi.

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