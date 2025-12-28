PODCAST
Gaziantep’te otomobil yayaya çarptı: Anne öldü kızı yaralandı!
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 23:20
Gaziantep’te yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Emine Gündaş hayatını kaybetti, kızı Fatmagül Gündaş ise ağır yaralı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
