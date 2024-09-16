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Sultangazi'de EYP paniği!
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Sultangazi'de EYP paniği!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 14:58 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 14:58

İstanbul Sultangazi'de hurda toplayan bir hurdacının ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri paketin içindeki EYP'yi etkisiz hale getirdi.

İstanbul'da şüpheli paket, paniğe sebep oldu.

Sultangazi'de hurda toplayan bir hurdacı, meydanda bulunan çöp poşetlerini karıştırdığı sırada olağandışı bir manzarayla karşılaştı.

Hurdacı, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü.

ŞÜPHELİ PAKETİ POLİSE BİLDİRDİ
Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı'nda polis ekiplerine durumu bildirdi.

Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI
Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Sultangazi Meydanı'nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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