Arnavutköy’de servis kazası: Uykusunda koltuktan fırlayan öğrenci kamerada!

Arnavutköy'de Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: Korku Dolu Anlar Kamerada

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazası, emniyet kemeri kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyonet, o sırada karşı yönden gelen okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Uyuyan Öğrenci Koridora Uçtu

Kaza anında servis aracının içerisinde bulunan güvenlik kamerası, çarpışmanın şiddetini ve içeride yaşanan paniği anbean kaydetti. Görüntülerde; çarpışmanın etkisiyle koltuklarında oturan öğrencilerin sarsıldığı, bu sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan bir öğrencinin ise yerinden fırlayarak orta koridora düştüğü görüldü. Şans eseri, feci kazada ölen ya da ağır yaralanan olmadı.

Kaza Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonetin aniden şerit değiştirerek servis aracının üzerine gelmesi ve kaçınılmaz çarpışma anı net bir şekilde yer aldı. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sarsılan öğrenciler olay yerine gelen ekipler ve öğretmenleri tarafından sakinleştirildi. Emniyet güçleri, kazaya sebebiyet veren kamyonet sürücüsü hakkında inceleme başlattı.