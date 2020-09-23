Suç makinesi! Instagram yıldızı model liseli gençleri arabasına alıp...

23.09.2020 14:24

Hem oyunculuk hem de modellik yapan Instagram yıldızı, kısa süre içinde pek çok suça karışınca kariyerini mahvetti. Ülkede büyük bir şöhrete kavuşmaya başlarken adeta kariyerini ve hayatını mahveden genç kadın büyük tepki çekti. Monique Marina Agostino, Instagram'da şöhrete bulduktan sonra kariyerinde hızla yükselen bir modeldi. Ancak 20'li yaşlarının başından beri karıştığı suçlar, inanılır gibi değil! Bu görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. İşte haberin detayları ve şoke eden bilgiler...