Son dakika: Tuzla’da maskesiz şahıs polisi tehdit etti: Bana teşkilatın numarasını gönderin

23.09.2020 13:38

Son dakika haberine göre, İstanbul Tuzla’da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti.