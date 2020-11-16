Son dakika haberine göre, Türkiye Ahmet Kekeç'e veda ediyor. Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz cumartesi günü yaşama gözlerini yumdu. Usta kalem, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. İki kez kanseri yenmeyi başaran Kekeç'ten gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Usta kalem bugün öğle ezanına müteakıben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin gördüğü en usta kalemlerden olan Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etmişti. Kekeç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.





ÇOK SAYIDA SİYASİ VE SEVENLERİ KATILDI

Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.







EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Kekeç'in cenaze namazı bugün öğle ezanına müteakıben Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Kekeç, namazın ardından Eyüp Sultan haziresine defnedilecek.

KEKEÇ'İN OĞLU: BABAMI KELİME-İ TEVHİD'LER İLE UĞURLAYIN

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın cenaze namazında Kelime-i Tevhid'lerle uğurlanmasını istiyoruz. Böylesi yaşamı ve davası için daha isabetli ve babamın ruhu için daha ferahlatıcı olacaktır" dedi.







2 KEZ KANSERİ YENMİŞTİ

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ahmet Kekeç, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

Kekeç Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktaydı.

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