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SON DAKİKA: İskenderun'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 19'u yabancı 22 kadın gözaltında

SON DAKİKA: İskenderun'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 19'u yabancı 22 kadın gözaltında
16.11.2020 12:16
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Son dakika haberi: İskenderun'da kayıtlı ya da kayıtsız masaj salonları olduğu, bu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak barınmak amacıyla kullandığı ihbarını alan polis, salonlarda ikamet ve çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu kadınların çalıştığını belirledi. Polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.


İskenderun'da kayıtlı ya da kayıtsız masaj salonları olduğu, bu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak barınmak amacıyla kullandığı ihbarını alan polis, salonlarda ikamet ve çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu kadınların çalıştığını belirledi.

19'U YABANCI 22 KADIN GÖZALTINDA
Bunun üzerine 7 masaj salonuna yapılan eş zamanlı baskında, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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