Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen 'Miss Uganda' güzellik yarışmasıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Öte yandan yarışmayı düzenleyen kişilerin adaylardan 100 dolar katılım ücreti aldığı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, Kıraç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eğlence mekanının sahibi M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alınmıştı. Kıraç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece servest bırakıldı.

YARIŞMA İÇİN SOSYAL MEDYADA GRUPLAR KURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında yapılan incelemelerde yarışma için gruplar kurulduğunu belirlendi. "B. Lounge" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için afişler de hazırlanmış. İki DJ'in sahne aldığı güzellik yarışmasına katılmak isteyen katılımcılardan ise katılım ücreti alınmış.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylardan 100 dolar katılım ücreti alınırken, organizasyon hesabı olarak görülen 'B. Lounge' adlı sayfada, yarışmanın yapıldığı mekanda kasım ve ekim aylarında da gece partileri düzenlendiği ortaya çıktı.

YARIŞMA İLK KEZ YAPILMIYOR

Öte yandan yarışmanın ilk kez yapılmadığı da belirlendi. Sosyal medya gruplarında yapılan paylaşımlara göre Miss Uganda güzellik yarışması 2014 yılında da yapılmış. Ayrıca 2016'da "Miss Africa Turkey" adında bir güzellik yarışması yapılmış ve yarışmayı da Ugandalı bir katılımcı kazanmış.

BOĞAZ'DA SESSİZ PARTİ

Yarışmaya katılan S.T. adlı kişinin sosyal medya hesabı incelendiğinde İstanbul Boğazı'nda yapılan tekne partilerine ait video ve fotoğraflar görülüyor. 3 Ekim tarihinde yapılan paylaşımlarda boğazda, 'sessiz' olarak nitelendirilen bir tekne partisi de yapıldığı görüldü.

MÜZİK İÇİN BLUETOOTH KULAKLIK DAĞITILMIŞ

DJ'lerin sahne aldığı tekne partisinde müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldı. Kalabalık bir grubun dans ettiği görülen videonun altına bir Facebook kullanıcısı, "Korona olmayan bu yer neresi?" şeklinde bir yorumda bulundu.