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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal olay! Belediye kartıyla uyuşturucu sevkiyatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal olay! Belediye kartıyla uyuşturucu sevkiyatı
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Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan R.K. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Mansur Yavaş döneminde şef olarak işe başlayan zanlının aralarında uyuşturucu ticareti ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından 19 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Araçtaki R.K. ve Y.A.'nın üzerinden ise uyuşturucu madde geliri olduğu anlaşılan 2 bin 550 lira ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay ile bağlantısı olan E.Y ve Y.İ de Sincan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Yapılan takip sonrasında uygulama yapan Narkotik polisi, Kızılcahamam ilçesi girişinde 06 AL 282 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan Narkotik köpeği 'Eros' otomobildeki valize tepki verdi. Ekiplerin incelediği valizden 189 gram uyuşturucu madde metafetamin maddesini ele geçirdi.

Araçtaki R.K. ve Y.A.'nın üzerinden ise uyuşturucu madde geliri olduğu anlaşılan 2 bin 550 lira ele geçirildi.


BELEDİYE ÇALIŞANI SUÇ MAKİNESİ GİBİ
Araçta Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO ibareli görev kartının arabanın ön camında olduğu anlaşıldı. Yakalanan R.K'nın belediye bünyesinde bulunan BELKO firmasında şef olarak görev yaptığı belirlendi.


Zanlının sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği öğrenildi. CHP'li Mansur Yavaş döneminde işe başlayan ve şef olarak görevine devam eden R.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yapma, Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi farklı suçlardan 19 adet suç kaydının olduğunu ortaya çıktı.


İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay ile bağlantısı olan E.Y ve Y.İ de Sincan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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