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Samsun Çarşamba'da bir iş yerinin tuvaletine bırakılan 3 günlük bebek devlet korumasına alındı

Samsun Çarşamba'da bir iş yerinin tuvaletine bırakılan 3 günlük bebek devlet korumasına alındı
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Samsun Çarşamba'da bir iş yerinin tuvaletine bırakılan 3 günlük kız bebek, 4 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra devlet korumasına alındı.


Olay, geçen 13 Kasım'da Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin tuvaletine, gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personelince bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebek bir süre Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde gözlem altında tutuldu.

"ÜZGÜNÜM BIRAKMAK ZORUNDAYIM"
Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K.'nın, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi. E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KORUYUCU AİLE PROGRAMINA DAHİL EDİLECEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bebek için devreye girdi. 4 gün hastanede gözetim altında tutulan bebek daha sonra bakanlığa ait çocuk yuvasına yerleştirildi, devlet koruması altına alındı.

Konulan ismi açıklanmayan bebeğin bundan sonraki süreçte kurum bakımında kalacağı ve Koruyucu Aile Programı'na dahil edilerek aile yanında bakımının sağlanacağı öğrenildi.

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