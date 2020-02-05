Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi |Video05.02.2020 16:19
- Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi |Video
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