Haberler Video Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi |Video
Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi |Video

Son dakika: Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar hastaneye getirildi |Video

05.02.2020 16:19

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları