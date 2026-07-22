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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı

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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferini yapan M.E.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 31 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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