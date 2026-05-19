İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, karaya ulaştığında etkisini yitirdi. Sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve karaya ulaştığında etkisini kaybettiği görüldü.

Emirhan Ceylan Takvim.com.tr

