CANLI YAYIN
Geri
Erzurum'da aile içi dehşet: Torun ninesini bıçakla yaraladı

Erzurum'da aile içi dehşet: Torun ninesini bıçakla yaraladı

Erzurum'da 16 yaşındaki genç ninesini bıçakla yaraladı. Erzurum'da gece yarısı yaşanan olay mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşanan olayda 16 yaşındaki A.Y. anne annesi ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası torun ninesine bıçakla yaraladı. Torununun yaraladığı kadın balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre kapıyı çalmasına rağmen içeriden kapı açılmadı. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada polis ekipleri şahsı ikna ederek kapının açılmasını sağladı.

İçeri giren ekipler, şahsın ninesini kolundan bıçakladığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
ABD'deki cami saldırısında çocukların tahliye anı kamerada!
ABD'deki cami saldırısında çocukların tahliye anı kamerada!
ABD’de camiye silahlı saldırı dehşeti: 5 ölü
ABD’de camiye silahlı saldırı dehşeti: 5 ölü
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle