SON DAKİKA! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü! Bina tahliye edildi

Son dakika haberi... Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki balkon aniden çöktü. Bina ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2124 Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.

Balkonu çöken daire tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.