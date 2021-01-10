Haberler Video Yaşam Videoları Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında! İki kadınla skandal görüntüleri sonrası yakalandı...

Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında! İki kadınla skandal görüntüleri sonrası yakalandı...

Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında! İki kadınla skandal görüntüleri sonrası yakalandı...
10.01.2021 15:55
Ana Sayfa 01:21
Araçlar hurdaya döndü! Bu...
Ana Sayfa 01:37
Almanya'daki LGBT üyelerinden...
Ana Sayfa 05:09
Maskeler ne zaman çıkacak?...
Ana Sayfa 00:06
BAYKAR tarafından...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul'da günlerdir beklenen...
Ana Sayfa 05:03
Taksiciye kanlı pusu
Ana Sayfa 03:13
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 00:33
Düşen uçağın parçaları denizde...
Ana Sayfa 00:20
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi...
Ana Sayfa 04:29
Kısıtlamada polis çevirdi! Aşk...
Ana Sayfa 04:59
Denetleme kaçakları böyle...
Ana Sayfa 01:09
İzmir'de hareketli dakikalar!...

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı! Canlı yayında uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümüne ilişkin adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde geldi. Tüm Türkiye'nin kafasında soru işaretleri kalan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun, canlı yayında tehditler savururken bu kez de uyuşturucu kullanması ile tepki çekti. Ümitcan Uygun yayın sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.


Aleyna Çakır cinayetinde şüpheli olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen Ankara emniyeti, cinayet şüphelisi Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı.

Yaşam Videoları