Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında! İki kadınla skandal görüntüleri sonrası yakalandı...

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı! Canlı yayında uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümüne ilişkin adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde geldi. Tüm Türkiye'nin kafasında soru işaretleri kalan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun, canlı yayında tehditler savururken bu kez de uyuşturucu kullanması ile tepki çekti. Ümitcan Uygun yayın sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Aleyna Çakır cinayetinde şüpheli olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen Ankara emniyeti, cinayet şüphelisi Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı.