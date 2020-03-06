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Son dakika: Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde göreve başladı! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde göreve başladı! İşte ilk görüntüler

06.03.2020 18:05

Son dakika haberi... Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor. Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak." açıklamasında bulunmuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin özel harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.

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