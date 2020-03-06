Ankara'da lüks villaya fuhuş baskını! "Masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırmışlar - Video 06.03.2020 19:16

Son dakika haberi... Ankara Gölbaşı'nda "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı belirlenen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.





Kızılcaşar Mahallesi'nde lüks villada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.





Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S'yi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk etti.





Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.