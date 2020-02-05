Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Karataş (71) idaresindeki 48 PL 110 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü Karataş ile eşi Saime Karataş (65), yaralandı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan çifti, kurtardı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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