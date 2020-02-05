Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak kazası | Video Son Dakika Videoları 05.02.2020 18:41

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.







Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.







HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.