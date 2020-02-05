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Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak kazası | Video Son Dakika Videoları

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak kazası | Video Son Dakika Videoları

05.02.2020 18:41

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.



Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.




HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

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