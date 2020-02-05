Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
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