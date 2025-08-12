PODCAST CANLI YAYIN

Metroda sapık dehşeti! Yakalanınca telefonunu kırdı!

M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunda cep telefonuyla kadınların görüntüsünü çeken şüpheli, kadınlar tarafından fark edildi. Telefonuna el konulmak istenen şüpheli, kendi telefonunun ekranını kırdı. Yaşananlar metrodaki diğer kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, 'Sapık değilim bacım' diyerek bağıran şüpheli D.K.(54) polis tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde M2 Yenikapı – Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre D.K. (54), cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, telefonunu kırarak olay yerinden uzaklaştı.

'Sapık Değilim Bacım' Diyerek Bağırdı
Yaşananlar, metrodaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınların şüphelinin telefonunu almaya çalıştığı, şüphelinin ise "Sapık değilim bacım ben" diyerek bağırdığı görüldü.

Şişli Polisi Kısa Sürede Yakaladı
Kadınların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen D.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

