Metroda sapık dehşeti! Yakalanınca telefonunu kırdı!

Olay, sabah saatlerinde M2 Yenikapı – Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre D.K. (54), cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, telefonunu kırarak olay yerinden uzaklaştı.

'Sapık Değilim Bacım' Diyerek Bağırdı

Yaşananlar, metrodaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınların şüphelinin telefonunu almaya çalıştığı, şüphelinin ise "Sapık değilim bacım ben" diyerek bağırdığı görüldü.

Şişli Polisi Kısa Sürede Yakaladı

Kadınların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen D.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.