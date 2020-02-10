Son dakika: KAR TATİLİ son dakika! Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil! |Video 10.02.2020 19:04

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde yoğun kar yağışı görülüyor. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Yarın hangi illerde kar tatili var?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 12 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

Yarın hangi illerde kar tatili var? Kar yağışlarının olduğu illerde yaşayan milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte 12 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.

GİRESUN

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil olacağını duyurdu.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

ORDU

Ordu'da okullar 11 Şubat Salı günü de tatil oldu. Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.

SİİRT

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."