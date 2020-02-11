Son Dakika: Kadir Şeker keşifte neler anlattı? İşte Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son gelişmeler 11.02.2020 11:23

Konya’da erkek arkadaşı tarafından şiddet gören kadını kurtarayım derken çıkan arbedede Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Kadir Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği tatbikatta Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. 3 saat süren keşifte Kadir Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. Pekİ, Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında Kadir Şeker keşifte neler anlattı? Ayrıntıları A Haber Muhabiri İbrahim Doğan aktardı...

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Şeker'e dün gece olayın yaşandığı yerde keşif yaptırıldı. Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği tatbikatta Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. Olayı evlerinin balkonundan gören Meryem-Mustafa Ö. çifti de savcıya tanık olarak anlatımlarda bulundu.

GÖRGÜ TANIĞI ÇİFT KONUŞTU

Meryem Ö. ifadesinde, "O sırada evdeydim. Dışarıdan bağrışlar geliyordu. Dışarıya baktığımda kamelyada bulunan bir adam, sırt çantalı bir çocuğa hakaret ve küfürler ediyordu. Bunun üzerine genç çocuk olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kamelyadaki adam ise çocuğun peşinden gidip, küfürler etmeye devam etti. Çocuğa tekme ve tokatla saldırdı'' dedi. Mustafa Ö. de kadınla kavga eden kişinin çocuğa tekme attığını, tekme atan kişinin yere düştüğünü, bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp yere düştüğünü, kadının 'ambulans' diye bağırdığını anlattı.

O KADIN: KURTARMAYA ÇALIŞTI

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını ifade etti. 3 saat süren keşfin ardından Kadir Şeker, cezaevine geri götürüldü.