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SON DAKİKA: İstanbul'da jandarmadan operasyon! Taksi bagajında 60 kilogram bonzaiyi "Atak" buldu

SON DAKİKA: İstanbul'da jandarmadan operasyon! Taksi bagajında 60 kilogram bonzaiyi
11.03.2021 17:15
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Son dakika haberi: İstanbul'da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda narkotik köpeği "Atak" arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram bonzai buldu. Yapılan operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "60 kg bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz..." diyerek paylaştı.


Güvenlik güçlerinin gençleri zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştı.

"60 KG BONZAİ JANDARMA'DAN KAÇAR ZANNETTİNİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz...

Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız.

Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.

60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz...

Kahraman Jandarma'yı ve
Atak'ı hesaba katmadınız.
Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa
şanslısınız 🐕😂

Teşekkürler İstanbul @Jandarma pic.twitter.com/qAgafPVACe

&mdash; Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 11, 2021

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