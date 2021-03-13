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Antalya’da husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda dayak yedi

Antalya’da husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda dayak yedi
13.03.2021 00:41
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Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde husumetlisinden kaçıp, sığınmak için girdiği apartmanda kapıları zorlayan Hüseyin Soykan (25), apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilerek darbedildi. Şahsın darp sonucu elindeki platini çıktı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 93 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, husumetlisinden kaçan Hüseyin Soykan, 4 katlı binaya girdi.

Can havliyle kapıları zorlayan Soykan'ı, apartman sakinleri hırsız sanınca tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada apartman sakinleri, Soykan'ı darbedip, kapıdaki bir masanın üzerine yatırdı. Gürültüyü duyan diğer apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Darptan dolayı konuşmakta zorluk çeken, elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soykan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Soykan'ı darbettiği iddia edilen apartman sakinlerini, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Soykan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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